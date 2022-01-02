Ольга Бузова рассказала, что ее отец завел новую семью

Ольга Бузова рассказала, что ее отец завел новую семью
Фото: Скрин с официальной страницы Ольги Бузовой в Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поведала о рождественских планах своего папы. Святой праздник мужчина отметит со своей новой семьей.

Родители знаменитости уже давно развелись. Мать певицы живет одна в Петербурге, а вот у отца уже появилась новая семья. Телеведущая в социальных сетях отметила, что вовсе не переживает из-за того, что ее родные в Рождество не соберутся за одним столом. У телеведущей много дел, ее отвлекает от таких мыслей любимая работа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Ольга Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина. В последнее время у артистки появилось сразу несколько проблем со здоровьем. О недугах она рассказала подписчикам в сторис в своём Instagram.

Также Gazeta.spb.ru писала, что Бузова рассказала о долгом восстановлении после травмы руки.

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