В Ленобласти «Приора» влетела в снегоуборочную машину: водитель мертв

В Ленобласти &#171;Приора&#187; влетела в снегоуборочную машину: водитель мертв
Водитель "Приоры" мертв. Фото: Pixabay

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Волховском районе Ленинградской области, скончался водитель.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 2 января.

Так, днем ранее, примерно в 15:30, на автомобильной дороге «Вологда-Новая Ладога», недалеко от деревни Хвалово, произошла страшная авария.

24-летний парень на «Ладе Приоре» не справился с управлением. Его машину выкинуло на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с движущимся на встречу снегоуборочным автомобилем «Рено КДМ».

Травмы водителя «Приоры» оказались не совместимы с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. «Десятка» влетела в иномарку с прицепом. За рулем «Вольво FМ-ТRUСК» сидела 51-летняя женщина.

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