Петербуржец ответил на замечание в магазине пневматикой и отправился в отделение

В Василеостровском районе возбуждено уголовное дело в отношении хулигана с «пневматикой».

Инцидент произошел 31 декабря в магазине на Уральской улице. Около 18 часов в полицию поступило сообщение от продавца сетевого магазина.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, 35-летний посетитель, в ответ на замечание пригрозил сотруднице предметом похожим на пистолет и вышел на улицу. Посетитель магазина вступился за женщину, догнал вооруженного мужчину и обезвредил его.

Прибывшие правоохранители изъяли оружие у мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, напал на сотрудника Сбербанка. Неизвестный, угрожая менеджеру банка, предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги из кассы, но получив отказ, убежал.