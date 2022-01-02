В МИД РФ оценили процесс признания вакцины «Спутника V» ВОЗ

Москва видит некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

При этом, по его словам, подобные сигналы воспринимаются скорее как успокаивающие.

«Я вижу что-то обнадёживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определённый политес по отношению к России», — заявил Панкин в беседе с «РИА Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России внесло «Мир-19» и «Спутник М» в перечень методических рекомендаций. На счет нового штамма «омикрон» отмечается, что он является самым заразным среди всех известных штаммов COVID-19.