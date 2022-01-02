Девушка заявила в полицию на знакомого, пристававшего к ней в новогоднюю ночь

Насильственные действия сексуального характера могли случиться в Петроградском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января в полицию обратилась 20-летняя неработающая девушка. Она завила, что в квартире по Сытнинской улице, примерно, в 4 утра, к ней приставал малознакомый мужчина. Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В тот же день из больницы сообщили, что девушку пришлось госпитализировать, однако вскоре ее отпустили.

В отдел полиции доставили 20-летнего собственника квартиры и еще одного мужчину 1999 года рождения.

Обоих отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.