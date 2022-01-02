Девушка заявила в полицию на знакомого, пристававшего к ней в новогоднюю ночь

Девушка заявила в полицию на знакомого, пристававшего к ней в новогоднюю ночь
Девушки домогались в квартире на Сытнинской. Фото: "Яндекс карты"
Насильственные действия сексуального характера могли случиться в Петроградском районе.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января в полицию обратилась 20-летняя неработающая девушка. Она завила, что в квартире по Сытнинской улице, примерно, в 4 утра, к ней приставал малознакомый мужчина. Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
В тот же день из больницы сообщили, что девушку пришлось госпитализировать, однако вскоре ее отпустили.
В отдел полиции доставили 20-летнего собственника квартиры и еще одного мужчину 1999 года рождения.
Обоих отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино поймали бородатого насильника, падкого на девочек. 26-летнего мужчину нашли по приметам: имел бородку и разговаривал с акцентом.
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