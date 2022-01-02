Очередная драма в подъезде: в Коммунаре парень пырнул мужчину ножом в живот

Очередная драма в подъезде: в Коммунаре парень пырнул мужчину ножом в живот
Уголовное дело уже возбуждено. Фото: Baltphoto
В Приозерском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по стать «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января по номеру «112» позвонил мужчина, заявив, что в поселке Коммунар на улице Центральная у мужчины ножевое ранение.
Позднее 41-летнему пострадавшему диагностируют проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки, он в тяжелом состоянии.
Оказалось, его в подъезде на почве внезапно возникших неприязненных отношений неизвестный ударил ножом. Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее уже привлекавшийся и нигде не работающий 21-летний парень.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подъезде по проспекту Маршака в доме №16 корпуса 3 лежит мужчина в луже крови.
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