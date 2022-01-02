Возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве на Новый год

Возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве на Новый год. Фото: pixabay

Возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве на Новый год. Фото: pixabay

Следственный отдел по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудил несколько уголовных дел в отношении мужчины, который покушался на изнасилование женщины, а после убил петербуржца.

Дело об убийстве в Петербурге на Новый год на настоящий момент дошло до возбуждения нескольких уголовных дел по статьям «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «убийство». Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской федерации по Петербургу. Отмечается, что уголовные дела соединены в одно производство.

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года мужчина пытался совершить изнасилование женщины, но за нее заступился сожитель 1988, в результате чего был убит. Обвиняемый задушил защитника.

Обвиняемого мужчину задержали в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 23 часов на бульваре Трудящихся 48-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 35-летней сожительницы, а после пытался ее изнасиловать.