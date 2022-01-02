Затмения, суперлуния и звездопады: что россияне смогут увидеть в 2022 году

Затмения, суперлуния и звездопады: что россияне смогут увидеть в 2022 году
Уже в ночь с 2 на 3 января россияне смогут увидеть один из самых крупных и заметных метеорных потоков - звездопад Квадрантиды. Фото: Pixabay

Жители России в 2022 году смогут увидеть восемь астрономических явлений, первое из которых появится на небе уже в ночь на 3 января.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что в новом году россияне станут свидетелями полного лунного и частного солнечного затмения, четырех крупных потоков метеоров, суперлуния и схождения нескольких планет в одну линию. Об этом пишет ТАСС.

Уже в ночь с 2 на 3 января россияне смогут увидеть один из самых крупных и заметных метеорных потоков — звездопад Квадрантиды. Всего в течение года их будет четыре. Следующий поток — Аквариды — ожидается в мае, поток Персеиды — в конце августа, а поток Геминиды — в середине декабря.

Солнечное затмение пройдет 25 октября. Его смогут увидеть жители Тюмени, Омска и других западносибирских и уральских регионов.

Лунное затмение ожидается 8 ноября. Оно будет хорошо заметно только в Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской части России увидеть это явление будет сложно.

В 2022 году россияне также увидят два ярких суперлуния: они ожидаются 14 июня и 13 июля.

Полноценного парада планет астрономы не обещают. Но в конце года, с 25 декабря по 7 января, можно будет наблюдать, как на одной линии одновременно сойдутся почти все планеты, за исключением Марса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС России предупредили о приближении к Земле 30-тонного астероида.

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