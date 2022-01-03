Спасатели помогли семейной паре выбраться из леса в Приозерском районе

Спасатели помогли семейной паре выбраться из леса в Приозерском районе
Пару вывели из леса. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Семейная пара не смогла выйти из леса в Приозерском районе Ленобласти. На помощь прибыли спасатели.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, в лесном массиве около деревни Удальцово. Подробности сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» социальной сети «ВКонтакте».

«У семейной пары сломался автомобиль, в результате чего не могут выбраться из леса. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск эвакуировали пострадавших и передали родственникам», — написали в группе.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье 11-летний школьник заблудился и замерз насмерть. Мальчика не было дома несколько дней, накануне его мертвым нашли случайные прохожие. 27 декабря мальчик должен был сесть на специальный социальный автобус и поехать в учебное заведение, однако перепутал его с обычным транспортным средством.

заблудились ленобласть спасатели


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели помогли семейной паре выбраться из леса в Приозерском районе
Стало известно, чьи пенсии вырастут в январе
Лидеры США и Украины обсудили предстоящие переговоры с Россией по безопасности
Неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ ждет россиян в январе
Стало известно, кому не повысят пенсии с 1 января
Психологи рассказали, как справиться с бессонницей
Онищенко считает, что пандемия COVID-19 закончится к маю
В аэропорту Пулково ночью задержали шесть рейсов