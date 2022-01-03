Спасатели помогли семейной паре выбраться из леса в Приозерском районе

Семейная пара не смогла выйти из леса в Приозерском районе Ленобласти. На помощь прибыли спасатели.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, в лесном массиве около деревни Удальцово. Подробности сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» социальной сети «ВКонтакте».

«У семейной пары сломался автомобиль, в результате чего не могут выбраться из леса. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск эвакуировали пострадавших и передали родственникам», — написали в группе.

Другие подробности не приводятся.

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