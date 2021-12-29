Сел не на тот автобус: в Подмосковье 11-летний школьник заблудился и замерз насмерть

Сел не на тот автобус: в Подмосковье 11-летний школьник заблудился и замерз насмерть
Мальчик замерз насмерть. Фото: pixabay

Ребенок был с особенностями развития.

Трагедия случилась в подмосковном городе Дубна. Мальчика не было дома несколько дней, накануне его мертвым нашли случайные прохожие. Как выяснялось, школьник сел не на свой автобус и заблудился.

Мальчик с особенностями развития провалился в канаву под лед, пишет ТАСС.

27 декабря мальчик должен был сесть на специальный социальный автобус и поехать в учебное заведение, однако перепутал его с обычным транспортным средством. Школьник высадился, но так и не смог найти дорогу домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 8-классника госпитализировали после переедания.

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