В России за сутки выявили более 16,3 тысяч случаев COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 554 309 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на понедельник, 3 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 554 309.

За сутки зафиксировали 835 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 311 353 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 24 037 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 548 076.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может вызывать у детей напоминающее обморожение осложнение, получившее название «ковидные пальцы».