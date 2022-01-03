Мужчина размахивал пистолетом у дома на Просвещения и стал фигурантом уголовное дела

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, бегавшего с оружием по проспекту Просвещения.
Инцидент произошел 2 января у дома №7. В 3:13 в отдел полиции поступило сообщение о неизвестном мужчине, размахивающего оружием.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который из предмета, похожего на пистолет, стрелял в воздух.
У мужчины был изъят травматический пистолет «МР-30-13Т» и 5 патронов к нему. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, стрелявший из автомата в новогоднюю ночь у Банного моста. При этом компания, в которой находился мужчина, кричала, что стреляют холостыми. На мужчину был составлен административный протокол.