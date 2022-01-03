Задержан мужчина, стрелявший из автомата в новогоднюю ночь у Банного моста

Сотрудники полиции задержали подозреваемый в стрельбе на набережной реки Пряжки. Мужчина открыл огонь после боя курантов.

Инцидент произошел 1 января после полуночи. На следующий день правоохранителям поступило сообщение о том, что на спуске у Банного моста заявитель видел компанию из 6 человек в возрасте около 20 лет, среди которых неизвестный стрелял из предмета конструктивно схожего с автоматом без приклада. При этом компания кричала, что стреляют холостыми.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, 2 января стражи порядка задержали подозреваемого. У дома 28 по улице Союза Печатников остановили 40-летнего мужчину, который добровольно выдал списанный охолощенный пистолет-пулемет «Витязь».

На мужчину был составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе по людям велась стрельба из пневматического ружья.