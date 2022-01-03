Молил о помощи: рецидивистка порезала полуголого арендодателя на Суздальском

По всей видимости, преимущество было на стороне женщины, потому как мольбы о помощи пострадавшего слышали все соседи.

Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, на счету женщины шесть судимостей, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.

Все произошло на Суздальском проспекте 1 января. В правоохранительные органы обратился сосед пострадавшего. Он заявил, что «за стеной» громко ругаются, а полуголый мужчина просит о помощи.

Выяснилось, что женщина снимает комнату в трехкомнатной квартире. По какой-то причине она ударила хозяина жилья ножом в спину. Потерпевшему диагностировали ранение правого плеча, наружное кровотечение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемую задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, об очередной драме в подъезде. В Коммунаре парень пырнул мужчину ножом в живот.