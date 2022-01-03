Мигранта, с текущей из живота кровью, заметили на остановке Московского района

Мигранта, с текущей из живота кровью, заметили на остановке Московского района
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

У пострадавшего нашли паспорт предполагаемого преступника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что у дома №106 по Московскому проспекту лежит молодой человек, у которого из живота течет кровь.

Прибывшие полицейские выяснили, что пострадал 23-летний уроженец Узбекистана, прибывший в Петербург, чтобы работать.

На следующий день из больницы поступила телефонограмма. Сообщалось, что у раненого колото-резанные раны, закрытый гемопневмоторакс, колото-резанная рана брюшной стенки слева и резаная рана первого пальца левой кисти. Опросить пациента было невозможно.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и точное место происшествия.

При мужчине был найден паспорт предполагаемого преступника. Им может оказаться 31-летний житель Новгородской области. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки.

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