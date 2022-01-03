На Корнея Чуковского водитель Хендай расстрелял Фольксваген и автомобиль бывшей жены

На Корнея Чуковского водитель Хендай расстрелял Фольксваген и автомобиль бывшей жены
На Корнея Чуковского водитель Хендай расстрелял Фольксваген и автомобиль бывшей жены. Фото: "Яндекс.Карты"

Очередная стрельба была замечена в Петербурге на новогодние праздники. В этот раз водитель одного из автомобилей повредил две другие машины, осуществив несколько выстрелов, после чего с места преступления скрылся.

Все произошло около 15:00 у дома 3. В воскресенье, 2 января, на улице КорнеяЧуковского в Красногвардейском районе Петербурга мужчина, проезжая на каршеринге стрелял в две другие машины. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник из Хендай выстрелил в Фольксваген Пассат и повредил ему заднее право стекло, после чего произвел еще один выстрел в Киа Рио, принадлежащий его бывший жене. В последнем автомобиле также было разбито правое заднее стекло, но никто не пострадал.

После совершения преступления мужчина скрылся. Установлено, что стрелявшему 41 год, также известны его имя, фамилия и адрес. В настоящий момент продолжается розыск сбежавшего. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники полиции задержали мужчину, бегавшего с оружием по проспекту Просвещения в Выборгском районе Петербурга.

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