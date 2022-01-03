В результате стрельбы квартиросъемщика в Колпино хозяйка квартиры могла остаться без глаз

В результате стрельбы квартиросъемщика в Колпино хозяйка квартиры могла остаться без глаз. Фото: "Яндекс.Карты"

В результате стрельбы квартиросъемщика в Колпино хозяйка квартиры могла остаться без глаз. Фото: "Яндекс.Карты"

В воскресенье, 2 января, стало известно о ссоре между квартиросъемщиком и хозяйкой квартиры в Колпино. Мужчина произвел выстрелы из пневматики, а женщина получила ожог роговиц глаз.

Инцидент произошел 1 января около 17:18 на улице Вавилова,11. Как стало известно Gazeta.SPB, между жильцом квартиры и ее хозяйкой по неустановленной причине произошел скандал, в результате чего 36-летний житель Челябинской области произвел несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в пол.

У женщины в скорой помощи зафиксировали ожог двух роговиц, но уже 2 января от нее поступило заявление прекратить проверку по происшествию. Отмечается, что претензий женщина не имеет и привлекать к ответственности злоумышленника не желает.

Тогда же 2 января было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина был задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что водитель одного из автомобилей повредил две другие машины, осуществив несколько выстрелов. Все произошло в Красногвардейском районе.