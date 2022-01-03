Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт при необходимости

Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт при необходимости
Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт при необходимости. Фото: pixabay

Президент России поручил обратить внимание на аварийность угольных шахт в связи с частыми случаями аварий.

При необходимости аварийные угольные шахты могут быть выведены из эксплуатации до первого мая. Отмечается, что сделать это нужно по необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение президента связано с высоком риском аварийности, которое периодически наблюдается в шахтах. Вывод из эксплуатации будет произведен с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы.

«Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности», — отмечается на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения Путина датируется первым мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что постановлением правительства РФ была утверждена программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на 2022 год.

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