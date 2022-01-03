Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатной медпомощи

Постановлением правительства РФ была утверждена программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что в программе учли особенности работы системы здравоохранения в пандемию. Даже при повышенной нагрузке на больницы и поликлиники пациентам будет обеспечено необходимой лечение. Также предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций, чтобы провести диспансеризацию.

Новая программа дополнена некоторыми изменениями. В нее включили перечень высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии и инсульте.

В 2022 году граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией во времена пандемии.