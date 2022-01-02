Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID

Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Орденом Пирогова и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в борьбу с COVID-19 награждены более 60 медработников. Награду получили врачи, медицинские сестры и санитарки по всей стране.

В указе отмечается, что медики награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выплаты медикам российские власти выделят более 90 млн рублей. Денежные средства предназначены на выплаты медицинских работников, оказывающих помощь в селе, поселках городского типа и небольших городах. Государственная поддержка будет выделена в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

влдаимир путин коронавирусная пандемия награждение


 

Новости партнеров
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID
В Пулково 2 января задержан один рейс
Иммунолог предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Афганистане
Россияне, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей, могут получить новую ...
Финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой
На перекрёстке Северного и Вавиловых не смогли разъехаться две легковушки
Грохот фейерверков привел к массовому бегству собак в Петербурге