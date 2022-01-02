Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Орденом Пирогова и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в борьбу с COVID-19 награждены более 60 медработников. Награду получили врачи, медицинские сестры и санитарки по всей стране.

В указе отмечается, что медики награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выплаты медикам российские власти выделят более 90 млн рублей. Денежные средства предназначены на выплаты медицинских работников, оказывающих помощь в селе, поселках городского типа и небольших городах. Государственная поддержка будет выделена в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».