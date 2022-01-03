Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти
В Ленобласти после аварии загорелся рейсовый автобус. Фото: Гатчинская городская прокуратура

Гатчинская городская прокуратура начала проверку после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 83-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области.

После проверенных мероприятий будет оценено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также другие детали аварии. Отмечается, что особое внимание уделят соблюдению прав и законных интересов детей.

Помимо прочего, в данный момент по факту столкновения в 47-м регионе, заведено уголовное дело. Его ход и итоги взяла на контроль Гатчинская городская прокуратура.

В Ленобласти после ДТП загорелся автобус. Фото: Гатчинская городская прокуратура

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дороге «Вологда-Тихвин» произошло смертельное ДТП с участием трех машин.

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