На перекрёстке Солидарности и Подвойского не смогли разъехаться две иномарки

На перекрёстке Солидарности и Подвойского не смогли разъехаться две иномарки
Дорожный инцидент случился перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 3 января в Невского района Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Прибывшие на место аварии деблокировали одного из пассажиров.

«Спецсредства службы спасения понадобились для освобождения зажатого пассажира смятыми элементами кузова после ДТП двух иномарок на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Подвойского. Ранения не серьезные и угрозы для жизни человека нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

авария дтп невский район


 

Новости партнеров
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрёстке Солидарности и Подвойского не смогли разъехаться две иномарки
Названы возможные сценарии падения рубля
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти
В недрах Земли нашли залежи самых первых пород
Прожиточный минимум в Петербурге в 2022 году стал больше на 10%
На Ленинском проспекте жильцы «двушки» тушили натяжной потолок
Фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» возглавил кинопрокат в ...
30% баров в центре Петербурга нарушают закон