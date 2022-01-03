На перекрёстке Солидарности и Подвойского не смогли разъехаться две иномарки

Вечером 3 января в Невского района Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Прибывшие на место аварии деблокировали одного из пассажиров.

«Спецсредства службы спасения понадобились для освобождения зажатого пассажира смятыми элементами кузова после ДТП двух иномарок на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Подвойского. Ранения не серьезные и угрозы для жизни человека нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности происшествия устанавливаются.

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