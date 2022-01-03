Из-за пожара во Всеволожском районе эвакуировали 30 человек

В понедельник, 3 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило 04:30 мск. В деревне Осельки горела обстановка в многоквартирном доме.

На месте происшествия работали дежурные смены 147, 100 пожарных частей противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и шесть единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 08:11 мск.

Пожарными были спасены два человека, эвакуированы 30 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.