Из-за пожара во Всеволожском районе эвакуировали 30 человек

Из-за пожара во Всеволожском районе эвакуировали 30 человек
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В понедельник, 3 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило 04:30 мск. В деревне Осельки горела обстановка в многоквартирном доме.

На месте происшествия работали дежурные смены 147, 100 пожарных частей противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и шесть единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 08:11 мск.

Пожарными были спасены два человека, эвакуированы 30 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

авария Всеволожский район дтп


 

Новости партнеров
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за пожара во Всеволожском районе эвакуировали 30 человек
Подарок от Сбербанка в 2022 году: от 10 000 рублей для всех граждан РФ
Во Франции в возрасте 72 лет умер второй из братьев-близнецов Богдановых
Трехкомнатную квартиру на Товарищеском проспекте тушили 12 спасателей
Президент РАН заявил, что коронавирус перейдет в режим сезонного гриппа в ...
На перекрёстке Солидарности и Подвойского не смогли разъехаться две иномарки
Названы возможные сценарии падения рубля
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти