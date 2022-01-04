При пожаре на Дачном погиб один человек

При пожаре на Дачном погиб один человек
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 4 января в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23:37 мск.

На Дачном проспекте, дом 36 корпус 3, загорелась квартира.

В четырехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 00:12 мск.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru, в результате пожара на Дачном проспекте погиб 72-летний мужчина. Кроме того, одну пострадавшую увезли в больницу имени И.И. Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

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