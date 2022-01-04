Вирусолог оценил связь между коронавирусом и продолжительностью жизни

Вирусолог оценил связь между коронавирусом и продолжительностью жизни
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за коронавируса безосновательны и требуют подтверждения.

«Утверждать, что перенесенная инфекция — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно», — приводит его слова РБК.

Он отметил, что коронавирус относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно. Ученый добавил, что следует смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19.

вирусолог ковид коронавирус


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог оценил связь между коронавирусом и продолжительностью жизни
Сенат США готовит новые санкции против «Северного потока — 2»
У японских островов Огасавара зафиксировано сильное землетрясение
При пожаре на Дачном погиб один человек
На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
В Пулково утром во вторник нет задержанных рейсов
В Приозерском районе вспыхнул частный дом
Банк России ужесточил требования к потребительским кредитам