Вирусолог оценил связь между коронавирусом и продолжительностью жизни

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за коронавируса безосновательны и требуют подтверждения.

«Утверждать, что перенесенная инфекция — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно», — приводит его слова РБК.

Он отметил, что коронавирус относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно. Ученый добавил, что следует смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19.