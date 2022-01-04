Стало известно, когда появится единая вакцина от гриппа и коронавируса

Глава «Ростеха» Чемезов пообещал представить единую вакцину от COVID и гриппа в 2022 году. Фото: pexels.com

Глава «Ростеха» Чемезов пообещал представить единую вакцину от COVID и гриппа в 2022 году. Фото: pexels.com

Рассказал о сроках появления вакцины, способной обезопасить как от гриппа, так и от коронавируса, глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, общая вакцина от гриппа и коронавируса может появиться уже в 2022 году, об этом пишут РИА НОВОСТИ.

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — заявил он.

Также Сергей Чемезов отметил, что уже есть положительные результаты исследований. Однако дорабатывать есть что.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия коронавируса станет сезонным заболеванием в наступившем году. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа.