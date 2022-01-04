Стало известно, когда появится единая вакцина от гриппа и коронавируса

Стало известно, когда появится единая вакцина от гриппа и коронавируса
Глава «Ростеха» Чемезов пообещал представить единую вакцину от COVID и гриппа в 2022 году. Фото: pexels.com

Рассказал о сроках появления вакцины, способной обезопасить как от гриппа, так и от коронавируса, глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, общая вакцина от гриппа и коронавируса может появиться уже в 2022 году, об этом пишут РИА НОВОСТИ.

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — заявил он.

Также Сергей Чемезов отметил, что уже есть положительные результаты исследований. Однако дорабатывать есть что.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия коронавируса станет сезонным заболеванием в наступившем году. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа.

вакцина грипп коронавирус Чемезов


 

Новости партнеров
Юмориста Соколова из
Юмориста Соколова из "Уральских Пельменей" не пустили за границу из-за штрафа в 5 тысяч рублей
На Литейном проспекте водительница
На Литейном проспекте водительница "Мерседеса" сбила девушку на "зебре"
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, когда появится единая вакцина от гриппа и коронавируса
В Петербурге возбуждено 19 дел по факту несвоевременного вывоза мусора
Спасатели потушили пожар на 195 «квадратах» в Тихвине
Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости COVID-19
Циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург
Россиянам рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2022 году
Мужчина хотел пересечь Неву, но провалился под лед возле Петропавловки
Прокуратура установит причины падения девочки из окна дома в Кировске