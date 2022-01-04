Впервые в прививочные пункты пришло 1 112 петербуржцев

Впервые в прививочные пункты пришло 1 112 петербуржцев
Впервые в пункты вакцинации пришли 1112 человек. Фото: pixabay

Жители Северной столицы продолжают вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.

О том, сколько горожан пришло в прививочные пункты 2 января сообщил комитет по здравоохранению Петербурга в понедельник, 3 января.

«2 января 2022 года вакцинацию от СОVID-19 прошли 2574 петербуржцев. Впервые в пункты вакцинации пришли 1112 человек», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам о рекомендациях, которых следует придерживаться тем, кто привился от коронавируса незадолго до новогодних праздников. Глава Центра им. Гамалеи считает, что диета, в которой упор сделан на белковые продукты всегда содействовала хорошему иммунному ответу.

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