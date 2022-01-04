Лео Бокерия: ходьба может продлить жизнь человека вплоть до 8 лет

Лео Бокерия: ходьба может продлить жизнь человека вплоть до 8 лет
Ходьба может продлить жизнь человека вплоть до 8 лет. Фото: pixabay.com

Если заниматься ходьбой хотя бы два раза в неделю, можно продлить жизнь на 6, а то и на 8 лет, считает эксперт.

Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия поделился, что ходьба может положительно сказаться на продолжительности жизни. Об этом пишут РИА Новости.

По словам эксперта, ходьба достаточно популярна на сегодняшний день и не требует никаких затрат, кроме физических. Бокерия рассказал об исследовании, которое провели американцы. Эксперимент был проведен на десятках миллионов людей, и в результате выяснилось, что те, кто ходит в неделю несколько часов, живет на 6-8 лет дольше, чем человек, который ведет сидячий образ жизни.

Также Бокерия отмечает, что даже в режиме самоизоляции не стоит забывать о физической активности, можно, например, походить по комнате. Кроме того эксперт призывает отказаться от алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что упражнение «выпады» не может считаться избыточной нагрузкой для человека даже в количестве 50 заходов.

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