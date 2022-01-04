Иномарка разворотила нос на Невском проспекте

В Петербурге в центре города в дорожно-транспортное происшествие попали две иномарки.
Авария при участии двух машин случилось прямо на перекрестке у Казанского собора, на Невском проспекте. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во вторник, 4 января.
Судя по фотографии, сделанной очевидцем происходящего, столкновение было довольно сильным, потому как у черной иномарки сильно смят бампер. В каком состоянии в настоящий момент находятся участники ДТП неизвестно.
Место происшествия уже огорожено аварийными знаками, однако сотрудники Госавтоинспекции еще не прибыли к месту.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гатчинская городская прокуратура начала проверку после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 83-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области.