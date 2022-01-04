Утром на перекрёстке Доблести и Маршала Захарова не смогли разъехаться две легковушки

Утром на перекрёстке Доблести и Маршала Захарова не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Доблести и Маршала Захарова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 января в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Доблести и Маршала Захарова.

«В 9 утра ДТП на перекрёстке Доблести и Маршала Захарова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. «На пустой улице встретились два товарища нос к носу», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

авария дтп красносельский район


 

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