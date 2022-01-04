Проблемы с позвоночником: на Руставели в ДТП пострадала восьмиклассница

Водитель, влетевший в авто сзади, скрылся с места аварии.

В Калининском районе Петербурга произошла авария, в результате которой была госпитализирована 15-летняя школьница. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

3 января, вечером по улице Руставели двигался «Фольксваген». Машина влетела в автомобиль «Хендай Солярис», стоявший впереди на светофоре. За рулем «Соляриса» сидел 21-летний гражданин Узбекистана.

В результате пострадала девочка, сидевшая на заднем сиденье «Хендая». Уроженку Узбекистана пришлось госпитализировать, ей диагностировали сотрясение головного мозга и растяжение шейного отдела позвоночника. Отмечается, что ребенок был пристегнут и ехал сзади вместе с матерью.

Водитель «Фольксвагена» скрылся с места происшествия.