Экс-участница шоу «Пацанки» стала фигуранткой уголовного дела о тяжелом ножевом ранении

После нападения на мать бывшей участницей «Пацанок» возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как стало известно Gazeta.SPB, Регина Колупаева стала фигуранткой уголовного дела из-за произошедшего 2 января инцидента в Гатчине на улице Красных Военлетов.

Девушка со спины напала на мать и ударила ее ножом в ходе внезапно возникшей ссоры. В результате пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением задней стенки грудной клетки.

Также известно, что девушка задела ножом отца. Предположительно, Колупаева была в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас экс-участница «Пацанок» задержана и находится в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отец Колупаевой был переведен в отделение травматологии, где ему диагностировали повреждение нерва на левой руке.