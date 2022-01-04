Экс-участница шоу «Пацанки» стала фигуранткой уголовного дела о тяжелом ножевом ранении

Экс-участница шоу &#171;Пацанки&#187; стала фигуранткой уголовного дела о тяжелом ножевом ранении
Экс-участница шоу "Пацанки" стала фигуранткой уголовного дела о тяжелом ножевом ранении. Фото: ВКонтакте /Регина Колупаева

После нападения на мать бывшей участницей «Пацанок» возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как стало известно Gazeta.SPB, Регина Колупаева стала фигуранткой уголовного дела из-за произошедшего 2 января инцидента в Гатчине на улице Красных Военлетов.

Девушка со спины напала на мать и ударила ее ножом в ходе внезапно возникшей ссоры. В результате пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением задней стенки грудной клетки.

Также известно, что девушка задела ножом отца. Предположительно, Колупаева была в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас экс-участница «Пацанок» задержана и находится в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отец Колупаевой был переведен в отделение травматологии, где ему диагностировали повреждение нерва на левой руке.

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