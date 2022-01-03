В Гатчине участница шоу «Пацанки» с ножом набросилась на мать

В Гатчине участница шоу "Пацанки" с ножом набросилась на мать. Фото: ВКонтакте /Регина Колупаева

В Гатчине участница шоу "Пацанки" с ножом набросилась на мать. Фото: ВКонтакте /Регина Колупаева

Участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева со спины напала на мать и нанесла ей тяжелое ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в ходе ссоры, 26-летняя Колупаева в этот момент была в состоянии наркотического опьянения.

Все произошло 2 января около 22:20 на улице Красных Военлетов в городе Гатчина. Злоумышленницу доставили в УМВД. Пострадавшая 47-летняя мать доставлена в Гатчинскую КМБ с проникающим ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Помимо матери Колупаева задела ножом своего отца. Он находится в отделении травматологии, ему диагностировали повреждение нерва на левой руке, отмечает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Регина Колупаева участвовала в первом сезоне шоу на телеканале «Пятница!» пять лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что между возлюбленными произошел внезапный конфликт, который закончился ножевым ранением. 2 января в полицию сообщили о ножевом ранении в грудь по улице Коллонтай в Невском районе.