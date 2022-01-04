Больше половины россиян заинтересованы подработкой на новогодние праздники

Больше половины россиян заинтересованы подработкой на новогодние праздники
Больше половины россиян заинтересованы подработкой на новогодние праздники. Фото: GazetaSPb

Результаты исследования показали, что россияне в больше степени заинтересованы тем, чтобы подработать во время праздничных дней, при этом каждый пятый рассматривает вакансию аниматора.

Специалисты «Авито работа» и GigAnt изучили вопрос подработки на праздничных выходных и выяснили, что 54% россиян активно ищут возможность подзаработать в это время. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в новогодние праздники, особенно в крупных городах. Каждый пятый россиянин при этом не против подработать на детских утренниках аниматором, за что рассчитывает получить от 6 до 10 тысяч рублей.

Руководитель проекта «Авито подработка» Анна Ошарова заявила, что спрос на новогодних персонажей не спадает до конца каникул, поэтому это хорошая возможность получить деньги.

Кроме аниматоров на новогодних праздниках можно выйти и подзаработать сборщиком подарков, менеджером по продаже новогодних презентов и услуг, а также специалистом по обработке новогодних заказов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что домашние животные могут испытывать самый настоящий стресс из-за громких салютов, большого количества незнакомых людей, изысков, стянутых со стола и неудачно попавших в желудок елочных украшений во время новогодних праздников.

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Больше половины россиян заинтересованы подработкой на новогодние праздники
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