Уголовное дело возбудили после массового ДТП с погибшим на «Коле»

Уголовное дело возбудили после массового ДТП с погибшим на &#171;Коле&#187;
Лобовое ДТП на трассе "Кола". Фото: группа "Вконтакте"/"Аварийно-спасательная служба Ленобласти"

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на 187 километре федеральной дороги Р-21 «Кола». Один человек погиб и трое пострадали в результате массовой аварии.

Дорожный инцидент случился во вторник, 4 января, возле деревни Доможирово в Лодейнопольском районе Ленобласти. Около 12:20 женщина на Skoda Octavia во время обгона выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volkswagen Tiguan, а потом еще и с автобусом. После Skoda съехала в кювет, а ее водитель скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, в результате ДТП 31-летняя пассажирка «Шкоды» скончалась на месте, трое человек были госпитализированы в медицинские учреждения. В автобусе находилось более 40 человек, из них никто не пострадал.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело следователем ОМВД по Лодейнопольскому району по части 3 статьи 264.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус, который невольно стал участником ДТП, следовал из Санкт-Петербурга в Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти смертельное ДТП уголовное дело


 

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