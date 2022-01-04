Таксист использовал отбойник вместо трамплина и вылетел в кювет у Лисьего Носа

Лежащий на боку автомобиль такси заметили недалеко от поселка Лисий Нос.

Дорожный инцидент случился во вторник, 4 января. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, таксист ехал по направлению к поселку, но потерял управление на заснеженной дороге. Автомобиль перелетел через дорожное ограждение и приземлился на бок. Позднее в комментарий под записью оставил сам таксист. Водитель отметил, что отбойник, в который он врезался, уже был подбит.

«Я в него и как на трамплине! а передо мной авария была в левом ряду», — написал мужчина.

Мужчина не пострадал. Пассажиров в машине не было.

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