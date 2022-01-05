COVID-19 подхватили еще 1297 петербуржцев

COVID-19 подхватили еще 1297 петербуржцев
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1297 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 5 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 857 548 местных жителей. При этом 802 410 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1223 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1967 человек. Третье место у Подмосковья — 974 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.

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