В Петербурге зафиксировали еще 63 летальных исхода от коронавируса

В Петербурге зафиксировали еще 63 летальных исхода от коронавируса
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 63 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 5 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 68 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 44 смерти. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 28 267. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 312 187 человек, в том числе 834 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 299 человек
В Петербурге зафиксировали еще 63 летальных исхода от коронавируса
COVID-19 подхватили еще 1297 петербуржцев
В Ленобласти жертвой лобового ДТП стала 54-летняя женщина
В четверг в Петербурге ожидается до минус 4 градусов и небольшой снег
Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти
В ДТП с легковушками на Волхонском шоссе пострадали две девочки
Жара, наводнения и новый вирус: пророчества Ванги на 2022 год