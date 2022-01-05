В Петербурге зафиксировали еще 63 летальных исхода от коронавируса

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 63 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 5 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 68 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 44 смерти. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 28 267. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 312 187 человек, в том числе 834 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.