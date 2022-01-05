В Ленобласти коронавирусом заразились еще 299 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 102 873 случая ковида. При этом выздоровели 89 099 пациентов, в том числе 597 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 023.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1967 человек. Третье место у Подмосковья — 974 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.