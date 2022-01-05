ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 млн

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 млн
Больше всего подтвержденных случаев заражения, по данным ВОЗ, выявлено в США. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 миллиону, а число летальных исходов — 5,45 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 января.

По состоянию на 6:00 мск в ВОЗ поступили сведения о 290 959 019 зараженных и 5 446 753 умерших. Число инфицированных выросло за сутки на 1 276 532, смертей — на 4 632.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, по данным ВОЗ, выявлено в США — 54 910 550. Следом идут Индия, где зарегистрирован 34 960 261 случай, Бразилия — 22 293 228, Великобритания — 13 422 819, Россия — 10 570 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.

ВОЗ новые случаи коронавируса пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 млн
В Костроме задержаны предполагаемые насильники и убийцы 5-летней девочки
Президент Казахстана после протестов отправил в отставку правительство
В Пулково утром в среду нет задержанных рейсов
Онищенко допустил связь группы крови и иммунитета от коронавируса
Глобальное потепление угрожает крупнейшим городам мира появлением ураганов
Власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов
Россиян предупредили о росте цен на авто, продукты и недвижимость в 2022 году