ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 млн

Больше всего подтвержденных случаев заражения, по данным ВОЗ, выявлено в США. Фото: Pixabay

Больше всего подтвержденных случаев заражения, по данным ВОЗ, выявлено в США. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 291 миллиону, а число летальных исходов — 5,45 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 января.

По состоянию на 6:00 мск в ВОЗ поступили сведения о 290 959 019 зараженных и 5 446 753 умерших. Число инфицированных выросло за сутки на 1 276 532, смертей — на 4 632.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, по данным ВОЗ, выявлено в США — 54 910 550. Следом идут Индия, где зарегистрирован 34 960 261 случай, Бразилия — 22 293 228, Великобритания — 13 422 819, Россия — 10 570 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.