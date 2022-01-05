Власти Алма-Аты заявили, что ситуация в городе взята под контроль

Власти Алма-Аты заявили, что ситуация в городе взята под контроль
В настоящий момент правоохранители проводят задержания провокаторов и экстремистов. Фото: pixabay

Глава Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуацию с беспорядками в городе взяли под контроль.

Обращение Сагинтаева опубликовано в Telegram-канале акимата (мэрии).

«За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне», — заявил глава города.

По словам Сагинтаева, сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить безопасность в городе.

Он отметил, что в настоящий момент правоохранители проводят задержания провокаторов и экстремистов, в городе разыскивают зачинщиков беспорядков.

Сагинтаев также призвал всех жителей не поддаваться на провокации.

Протесты в Казахстане вспыхнули со 2 января на фоне резкого повышения цен на газ. Жители городов вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. В Алма-Ате произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Токаев объявил в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Казахстана после протестов отправил в отставку правительство.

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