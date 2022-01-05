Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти

Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области проводится полицейская проверка по факту получения химических ожогов маленькой девочкой.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, все случилось накануне около 12 часов в развлекательном комплексе у деревни Мистолово Всеволожского района. Во время химического шоу пострадала четырехлетняя девочка: она получила ожог обеих стоп.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели девочку и оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах инцидента, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус. В отношении него был составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

ленобласть мистолово ожог ребенок


 

Новости партнеров
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти
В ДТП с легковушками на Волхонском шоссе пострадали две девочки
Жара, наводнения и новый вирус: пророчества Ванги на 2022 год
Экономист: в России нет денег на дополнительную индексаций пенсий
ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера
Четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда подстрелили
Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 000 рублей в январе
МЧС объявило экстренное предупреждение в Ленобласти из-за сильного снега