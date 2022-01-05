Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти

В Ленинградской области проводится полицейская проверка по факту получения химических ожогов маленькой девочкой.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, все случилось накануне около 12 часов в развлекательном комплексе у деревни Мистолово Всеволожского района. Во время химического шоу пострадала четырехлетняя девочка: она получила ожог обеих стоп.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели девочку и оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах инцидента, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус. В отношении него был составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело по факту вандализма.