Пятилетний мальчик госпитализирован с диагнозом «утопление» из бассейна отеля в Петергофе

Мальчик чуть не утонул в бассейне. Фото: Pixabay

Мальчик чуть не утонул в бассейне. Фото: Pixabay

В детскую больницу в Петербурге попал пятилетний мальчик, который чуть не утонул в бассейне спа-отеля в Петергофе. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 17 часов в спа-отеле на Гофмейстерской улице. Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне. Прибывшая бригада медиков забрала ребенка в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «утопление в пресной воде». Мальчик выжил, сейчас он находится в палате интенсивной терапии под присмотром врачей.

Установлено, что мальчика воспитывают 34-летняя мать и 36-летний отец. Семья благополучная, на учете в полиции не состоит.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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