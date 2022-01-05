В Петербурге пенсионерка набрала кредитов и отдала деньги мошенникам

В Петербурге пенсионерка набрала кредитов и отдала деньги мошенникам
Пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: Pixabay

В Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников.

Пожилая женщина взяла в банках кредиты на сумму 160 тысяч рублей и перевела их злоумышленникам.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в декабре на номер 74 -летней пенсионерке позвонил мужчина, который представился брокером и предложил купить акции «Газпрома». Петербурженка перевела кредитные деньги на указанный «брокером» счет. В итоге доверчивая пенсионерка осталась без акций и денег.

Сумма материального ущерба составила 160 тыс. рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков».

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