Россиянам рассказали, как начать получать московскую пенсию

Минимальная пенсия у москвичей превышает 20 тысяч рублей. В целом по стране данный показатель всё ещё находится ниже 19 тысяч. Многие россияне часто задаются вопросом, каким образом они могут оформить себе московскую пенсию.

По словам экспертов, для достижения этой цели есть два основных способа. Первый — это купить жилье в Москве. При этом достаточно купить комнату в коммуналке или даже долю в квартире или домик в дачном товариществе, сообщает портал «Ветеран труда».

Важно, чтобы была возможность зарегистрироваться в этой недвижимости по месту проживания, а сама жилплощадь находилась в черте города. При этом такой ход нужно сделать за десять лет до выхода на пенсию.

В качестве второго варианта подойдет регистрация у детей, родственников и друзей. Для того, чтобы иметь право на получение московской пенсии можно не жить в столице, а иметь регистрацию. Оформить её можно и после выхода на пенсию, но в таком случае для получения доплаты все равно придётся ждать десять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.