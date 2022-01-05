Володин заявил, что Госдума планирует принять закон о пожизненном сроке для педофилов в январе

Володин заявил, что Госдума планирует принять закон о пожизненном сроке для педофилов в январе
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают все возможное для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе этого года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

Он отметил, один из задержанных по подозрению в убийстве ребенка оказался педофилом-рецидивистом.

«Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — написал он.

По его словам, «преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках».

В Костроме правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Пятилетнюю девочку убили 4 января. Согласно информации следствия, малышка ненадолго вышла на улицу, тогда ее похитили двое мужчин. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера по отношению к девочке 2011 года рождения. Мужчину вычислили по внешним приметам и акценту.

Вячеслав Володин Госдума педофилы


 

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