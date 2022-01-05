Застрявшим в аэропорту Нур-Султан россиянам не дают связи, но позволяют стоять на улице

Застрявшим в аэропорту Нур-Султан россиянам не дают связи, но позволяют стоять на улице
Застрявшим в аэропорту Нур-Султан россиянам не дают связи, но позволяют стоять на улице. Фото: сайт аэропорта

Жители России вынужденно застряли в аэропорту Нур-Султан, но гостеприимством их не радуют: людей выгоняют на улицу и оставляют без связи.

Как рассказала дочь одной из пассажирок, застрявших в аэропорту россиян выгоняют из терминалов на улицу. Об этом рассказало РЕН ТВ.

По словам девушки, ее мать вынуждают покинуть аэропорт и не предоставляют никакой связи. Такая же судьба коснулась еще семи человек из России. Более того никто из пострадавших не может поговорить с сотрудниками авиакомпании или хотя бы с представителями консульства.

Отмечается, что таможенный досмотр уже пройден, пассажиры находятся в зоне посадки, но на просьбы дать хотя бы зарядку и воды, сотрудники не реагируют. Россиянка также напомнила, что в стране сейчас комендантский час

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в аэропорту Алма-Аты при проведении антитеррористической операции погибло двое военных.

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