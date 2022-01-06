В Пулково задержали самолеты до Сочи и Симферополя 6 января

В Пулково задержали самолеты до Сочи и Симферополя 6 января
В Пулково задержан два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В четверг, 6 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Сочи и Симферополь. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры самолета, запланировавшего полет до Сочи, рассчитывали покинуть Северную столицу в 09:20, однако вылет сдвинули на 11:10.

Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:20, при этом самолет полетит лишь в 12:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортная прокуратура города на Неве начала проверку в связи с тем, что 31 декабря в воздушной гавани было задержано более трех десятков рейсов. По предварительной информации, в этот день были перенесены порядка 30 рейсов из Северной столицы. Ведомство планирует выяснить, соблюдались ли права пассажиров должным образом во время случившегося.

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