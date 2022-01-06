В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 201 человека

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 201 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 201 случай заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 103 305 человек. 90 358 жителей к настоящему времени выздоровело. Еще 4 человека не смогли побороть болезнь, всего с начала пандемии скончались 3 034 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 13 месте. Петербург находится на втором — 1 268 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 357 человек. Третье место у Подмосковья — 742 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа крови может напрямую влиять на то, как организм будет сопротивляться COVID-19, заявил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

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