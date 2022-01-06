Жилой дом час полыхал в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленобласти загорелся частный дом. Огнь удалось потушить ровно за час.

Возгорание случилось в среду, 5 января, в деревне Павлово. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:11. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, в 23:11 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали дежурные смены 71-й пожарно-спасательной части и 125-й части противопожарной службы региона.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации огня привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Олеко Дундича из общежития «СПб Государственной Академии Ветеринарной медицины». из-за пожара эвакуировали 50 человек. По предварительной информации пожар мог начаться из-за сгоревшего ноутбука. На настоящий момент студентам ничего не угрожает.